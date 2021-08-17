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Минобрнауки: почти все вузы начнут учебный год в привычном формате

19:26
  • вторник
  • 17 августа 2021

Остальные смогут сделать это до 1 ноября

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о начале нового учебного года в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
В российских вузах завершается этап приоритетного зачисления

"Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности", - приводит слова министра пресс-служба Минобрнауки.

Фальков уточнил, что 1 сентября учебный год начнут 96,4% вузов. Остальные смогут сделать это до 1 ноября.

Также отмечено, что те, кто не смогут прибыть в Россию к началу учебного года, начнут образовательный процесс в удаленном формате. Вузы должны обеспечить им дистанционное обучение.

"Нужно развернуть широкую информационно-разъяснительную кампанию о важности вакцинации, а также создавать в тесном взаимодействии с региональными властями условия для вакцинации желающих", - добавил министр.

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