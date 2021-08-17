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В России стало меньше молодых людей, которые не работают и не учатся

19:40
  • вторник
  • 17 августа 2021

Об этом сообщили сотрудники Всероссийской переписи населения

В России сокращается число молодых людей, которые не работают, не учатся и не приобретают никаких профессиональных навыков, их число сейчас составляет 10,6%. Это следует из результатов исследования, проведенного сотрудниками Всероссийской переписи населения. Пресс-релиз на эту тему поступил в редакцию "ТВ Центра".

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Как отмечается в документе, в конце 2020 года в России приняли закон о молодежной политике, который повысил возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно. Таким образом, численность молодежи в возрасте 14-35 лет в России увеличилась на 12,6 миллиона человек и достигла 39,1 миллиона.

"При этом в России сокращается количество молодых россиян, которые не учатся, не работают и не приобретают профессиональных навыков. Если в 2010 году этот показатель составлял 13,8% от общего числа юношей и девушек в возрасте 15–24 года, то к 2019 году он снизился до 10,6%", - говорится в исследовании медиаофиса переписи населения.

В тексте также приводятся данные международной консалтинговой компании BCG, согласно которым Россия заняла третье место в мире по темпам роста использования цифровых госуслуг и вошла в топ-10 стран мира по интенсивности их использования.

Стартующая в октябре Всероссийская перепись населения, которая станет первой отечественной цифровой переписью, несомненно, привлечет внимание молодежи, отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Перепись у нас будет передовая, поэтому она перестает выглядеть в их глазах как рутинное бюрократическое мероприятие, которые неизвестно зачем проводят скучные взрослые. В результате перепись на госуслугах превращается в некий аналог компьютерной игры с той разницей, что игра - это виртуальные баллы, а перепись - это цифры, определяющие будущее страны на многие годы вперед", - пояснил он.

Всероссийская перепись населения пройдет с с 15 октября по 14 ноября в традиционном формате и с 15 октября по 8 ноября на портале "Госуслуги".

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