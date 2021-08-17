В Северной Осетии возбудили дело из-за массового отравления детей

Все пострадавшие накануне вернулись из санатория "Тамиск"

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по факту массового отравления детей в Северной Осетии возбуждено уголовное дело.

"В период с 14 по 16 августа 2021 года в инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы с диагнозом "острый инфекционный гастроэнтерит" госпитализировано двенадцать детей в возрасте от 8 до 14 лет", - сказано в сообщении.

Уточняется, что все пострадавшие накануне вернулись из санатория "Тамиск". Состояние детей оценивается как средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram