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ЕР и кабмин разработали основные направления программы "Санитарный щит"

22:47
  • вторник
  • 17 августа 2021

Инициатива по созданию "санщита" войдет в народную программу партии

Для эффективной борьбы с коронавирусом и возможными новыми инфекциями нужен единый алгоритм действий всех уровней власти и слаженное взаимодействие всех служб. Сегодня об этом говорилось  на круглом столе в штабе общественной поддержки "Единой "России". Речь шла о том, как создать эффективный "Санитарный щит страны", который надежно обеспечивал бы  безопасность для граждан.

В ходе работы круглого стола  были определены направления , по которым будет строиться вся работа  - от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время новых качественных вакцин. В руководстве "Единой России" подчеркнули - если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, то депутаты от партии  готовы с правительством их подготовить.

"Мы должны извлечь из истории с ковидом правильные уроки, создав надежную систему выявления, предупреждения эпидугроз. По сути, речь идет о формировании "Санитарного щита" нашей страны. Такой щит должен строиться  на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей. И, конечно, нужны здесь квалифицированные кадры. Также на случай подобных угроз мы предлагаем разработать единый алгоритм действий  - своеобразную матрицу действий - всех уровней власти", - заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Сейчас мы имеем дело с ковидом, но может быть и другая любая инфекция, которая нам до сегодняшнего дня неизвестна. Поэтому, чтобы оперативно реагировать, мы должны расшифровывать эти инфекции - как мы себе поставили задачу - за 24 часа. Здесь, конечно, требуются не только лаборатории для диагностики, здесь требуются лаборатории современного уровня защиты. Мы предлагаем создать их в приграничных территориях и крупных городах", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

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