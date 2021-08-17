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Трехлетнего мальчика сбили на переходе на юго-западе Москвы

20:30
  • вторник
  • 17 августа 2021

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу

На улице Профсоюзная на юго-западе столицы автомобиль сбил трехлетнего ребенка, передает информагентство "Москва" со ссылкой на Госавтоинспекцию.
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"На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Opel совершил наезд на трехлетнего мальчика", - сказано в сообщении.

Уточняется, что мальчик находился в сопровождении матери.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом лба. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

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