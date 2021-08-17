Талибы пообещали соблюдать права женщин в рамках шариата

Они смогут работать и ходить в школы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на формирование инклюзивных переходных структур и начало полноценного диалога всех политических сил в Афганистане. Лавров назвал происходящее в Афганистане обвалом, причиной которого стал спешный уход войск США и НАТО. Теперь покинуть страну пытаются и тысячи афганцев, но наземные пограничные переходы заняты талибами. Сегодня на несколько часов был блокирован вылет для всех самолётов из аэропорта Кабула.

"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России - уже объявил о создании на территории Афганистана исламского халифата. Талибы начинают формировать новое правительство, куда обещают включить представителей других партий. На первой официальной пресс-конференции представитель движения сообщает об амнистии для всех госслужащих, гарантиях безопасности для тех, кто сотрудничал с американскими военными, а также обещает сохранить право женщин на образование и возможность работать.

"Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки",— сказал представитель талибов Забихулла Муджахид на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Но пока это лишь обещания. И миру ничего не остается, кроме как смотреть, выполнят ли их талибы. Дестабилизация обстановки в стране грозит новым миграционным кризисом. ЕС уже готовит срочный план по его предотвращению. Эммануэль Макрон призывает к сотрудничеству Россию и Китай. Наше посольство в Кабуле сейчас продолжает работу в штатном режиме, проводя первые консультации с представителями талибов.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой.

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