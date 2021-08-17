Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Ил-112В

Погибших летчиков президент назвал мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким летчиков, погибших при крушении самолета Ил-112В в Подмосковье во вторник.

Глава государства отметил, что с глубоким прискорбием узнал о трагедии.

"Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации", - подчеркнул президент в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин попросил передать родным и близким погибших самые искренние соболезнования и слова поддержки.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту катастрофы. Предварительной причиной крушения называют отказ и пожар одного из двигателей.

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