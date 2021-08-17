Президент Чехии отказался считать Россию врагом НАТО

В этом он поддержал точку зрения Эмманюэля Макрона

Президент Чехии Милош Земан дал интервью изданию Parlamentni listy, в котором заявил, что не считает Россию врагом НАТО.

"Разделяю мнение президента Франции Эмманюэля Макрона, который на лондонском саммите НАТО сказал, что Россия не является врагом, врагом является международный терроризм", - сказал глава государства.

Он добавил, что задачей Североатлантического альянса является борьба с международным терроризмом, с чем не вышло справиться в Афганистане.

Чехия, продолжил Земан, сегодня нуждается в покупке беспилотных летательных аппаратов из Израиля, а также в развитии собственного военно-промышленного комплекса.

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