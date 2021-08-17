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Российские авиакомпании хотят увеличить пассажиропоток на 63%

21:27
  • вторник
  • 17 августа 2021

Составлен проект транспортной стратегии страны

Как следует из проекта транспортной стратегии страны, на который ссылается ТАСС, к 2035 году российские авиакомпании намерены увеличить пассажиропоток на 63% по сравнению с 2019 годом.
Российские авиакомпании увеличили перевозки в 3,8 раза

"Объем перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями будет расти со среднегодовым темпом в 3,1%…. и увеличится на 63% в 2035 году относительно 2019 с 128,1 до 209 миллионов пассажиров", - сказано в документе.

Уточняется, что в 2025 году пассажиропоток должен составить составит 147,4 миллиона пассажиров.

Согласно прогнозу Министерства транспорта, на железнодорожном транспорте перевозки пассажиров к 2035 году вырастут на 29% (до 150 миллионов пассажиров), автомобильные - до 124 миллионов (на 3%).

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