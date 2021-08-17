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Cдавшая ЕГЭ 8-летняя девочка не поступила на бюджет МГУ

21:42
  • вторник
  • 17 августа 2021

В приказе о зачислении на факультет психологии имя Алисы Тепляковой отсутствует

Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова, ранее успешно сдавшая ЕГЭ, не поступила на бюджет МГУ имени М. В. Ломоносова. Как передает РИА Новости, в опубликованном на сайте центральной приемной комиссии вуза приказе о зачислении на факультет психологии имя Алисы отсутствует.

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Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания на психфаке. По данным Рособрнадзора, девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. 

В МГУ выражали готовность принять девочку на обучение. "Если Алиса успешно поступит к нам на факультет, она не станет исключением, она станет студентом, к которому мы будем относиться с таким же вниманием, как и к другим нашим обучающимся", - говорил Артем Ковалев, заместитель декана по учебной работе факультета психологии.

Видео: родители рассказали о воспитании девочки, сдавшей ЕГЭ в 8 лет

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