Cдавшая ЕГЭ 8-летняя девочка не поступила на бюджет МГУ

В приказе о зачислении на факультет психологии имя Алисы Тепляковой отсутствует

Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова, ранее успешно сдавшая ЕГЭ, не поступила на бюджет МГУ имени М. В. Ломоносова. Как передает РИА Новости, в опубликованном на сайте центральной приемной комиссии вуза приказе о зачислении на факультет психологии имя Алисы отсутствует.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания на психфаке. По данным Рособрнадзора, девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.

В МГУ выражали готовность принять девочку на обучение. "Если Алиса успешно поступит к нам на факультет, она не станет исключением, она станет студентом, к которому мы будем относиться с таким же вниманием, как и к другим нашим обучающимся", - говорил Артем Ковалев, заместитель декана по учебной работе факультета психологии.

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