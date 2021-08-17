Британия заявила о перехвате российского Су-24

Произошло это, по словам британцев, недалеко от побережья Румынии

Королевские ВВС Великобритании сообщили у себя на сайте о перехвате над Черным морем в международном воздушном пространстве военного самолета, идентифицированного как российский Су-24.

Уточняется, что самолет "не передавал полетный план и не разговаривал с авиадиспетчерской службой".

"Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток", - также сказано в сообщении.

Как прежде неоднократно заявляла Москва, все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Официальных комментариев от Минобороны по поводу обозначенного британцами инцидента пока не последовало.

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