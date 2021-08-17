ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Нахаслил без ущерба карме": Моргенштерн купил дом

22:22
  • вторник
  • 17 августа 2021

Рэпер исполнил свою мечту

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя - Алишер Моргенштерн) рассказал о покупке дома. Об этом он сообщил подписчикам в инстаграме.

"Привет, у меня сегодня исполнилась мечта - я купил дом. Теперь мне есть, где жить. Жду поздравлений. Всем желаю исполнения мечтаний, а я пошёл в доту. Нахаслил без ущерба карме. Это важно", - написал в блоге артист.

Моргенштерн также опубликовал в аккаунте серию фотографий и видео с пачками денег и вооруженными охранниками.

Рэпер уже несколько лет встречается с блогером Диларой. Ранее Моргенштерн говорил, что не живет с возлюбленной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Моргенштерн
Моргенштерн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.