"Нахаслил без ущерба карме": Моргенштерн купил дом

Рэпер исполнил свою мечту
Рэпер Моргенштерн (настоящее имя - Алишер Моргенштерн) рассказал о покупке дома. Об этом он сообщил подписчикам в инстаграме.
"Привет, у меня сегодня исполнилась мечта - я купил дом. Теперь мне есть, где жить. Жду поздравлений. Всем желаю исполнения мечтаний, а я пошёл в доту. Нахаслил без ущерба карме. Это важно", - написал в блоге артист.
Моргенштерн также опубликовал в аккаунте серию фотографий и видео с пачками денег и вооруженными охранниками.
Рэпер уже несколько лет встречается с блогером Диларой. Ранее Моргенштерн говорил, что не живет с возлюбленной.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram