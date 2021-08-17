"Нахаслил без ущерба карме": Моргенштерн купил дом

Рэпер исполнил свою мечту

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя - Алишер Моргенштерн) рассказал о покупке дома. Об этом он сообщил подписчикам в инстаграме.

"Привет, у меня сегодня исполнилась мечта - я купил дом. Теперь мне есть, где жить. Жду поздравлений. Всем желаю исполнения мечтаний, а я пошёл в доту. Нахаслил без ущерба карме. Это важно", - написал в блоге артист.

Моргенштерн также опубликовал в аккаунте серию фотографий и видео с пачками денег и вооруженными охранниками.

Рэпер уже несколько лет встречается с блогером Диларой. Ранее Моргенштерн говорил, что не живет с возлюбленной.

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