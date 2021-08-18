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В Роспотребнадзоре сообщили, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

08:22
  • среда
  • 18 августа 2021

Вирус мутирует только в неиммунном организме

Если получится достичь коллективного иммунитета (80%), то вирус будет меняться меньше и станет сезонным заболеванием. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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"Вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме", - сообщил он РИА Новости.

По словам ученого, точка в исследовании COVID-19 пока не поставлена, поскольку вирус постоянно мутирует.

Ранее стало известно, что йота-штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке. Летальность этой мутации, по данным ученых, может превышать 80%. В то же время Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число стран и территорий, в которых циркулирует штамм "дельта", уже превысило 130.

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