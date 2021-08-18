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В Челябинске зафиксировали экстремальные превышения по сероводороду

08:23
  • среда
  • 18 августа 2021

Жителям рекомендовано меньше находиться на улице

В Металлургическом районе Челябинска этой ночью зафиксирован сильнейший залповый выброс по сероводороду. Об этом сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков в своем телеграм-канале. Он предупредил, что в некоторых районах города жители могут почувствовать сильный запах сероводорода.

По словам Безрукова, материалы по инциденты будут переданы в надзорные органы для проведения проверки и поиска причин выброса.

Жителям городам посоветовали не проветривать помещения утром, пить больше воды, меньше находиться на улице и использовать маски. Властям города министерство экологии области рекомендовало усилить полив улиц.

Кроме того, предприятием нескольких районов города рекомендовано дополнительно снизить выбросы в атмосферу.

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