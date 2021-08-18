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Киев отказался от американской демократии после событий в Афганистане

08:25
  • среда
  • 18 августа 2021

Советник Зеленского заявил о "крахе США"

Крах США в Афганистане доказал, что  борьба за построение демократии на Украине бессмысленна. Либеральные демократии уничтожают людей не хуже тоталитарных режимов, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
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"Как выяснилось (внезапно) реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", — написал он 17 августа в Facebook.

По словам советника офиса Владимира Зеленского, сотни экспертов на протяжении десятков лет заявляли о возможности построения демократии в Афганистане. Однако последние события показали крах этой концепции.  А на Украине, по мнению Арестовича, следует бороться сразу за "построение новой цивилизации".

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