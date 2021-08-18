Киев отказался от американской демократии после событий в Афганистане

Советник Зеленского заявил о "крахе США"

Крах США в Афганистане доказал, что борьба за построение демократии на Украине бессмысленна. Либеральные демократии уничтожают людей не хуже тоталитарных режимов, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Как выяснилось (внезапно) реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", — написал он 17 августа в Facebook.

По словам советника офиса Владимира Зеленского, сотни экспертов на протяжении десятков лет заявляли о возможности построения демократии в Афганистане. Однако последние события показали крах этой концепции. А на Украине, по мнению Арестовича, следует бороться сразу за "построение новой цивилизации".

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