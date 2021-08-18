Минцифры озвучило сроки решения по замене паспортов на смарт-карты

Есть необходимость поменять паспорт на более современный формат

Решение о замене бумажного паспорта смарт-картой могут принять к концу текущего года. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, смарт-карта – удобный современный формат для хранения всех нужных данных. "У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне", - приводит слова Шадаева ТАСС.

Ранее в МВД рассказали, что электронный паспорт будет содержать не только отпечатки пальцев, но и, по желанию владельца, электронную подпись.

В Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах - по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее июля 2023 года.

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