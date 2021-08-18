ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минцифры озвучило сроки решения по замене паспортов на смарт-карты

08:45
  • среда
  • 18 августа 2021

Есть необходимость поменять паспорт на более современный формат

Решение о замене бумажного паспорта смарт-картой могут принять к концу текущего года. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, смарт-карта – удобный современный формат для хранения всех нужных данных. "У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне", - приводит слова Шадаева ТАСС.

Ранее в МВД рассказали, что электронный паспорт будет содержать не только отпечатки пальцев, но и, по желанию владельца, электронную подпись.

В Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах - по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее июля 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Смарт-карта
Смарт-карта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.