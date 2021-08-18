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"Ничего святого не осталось": МакSим обвинили во лжи о тяжелой болезни

08:41
  • среда
  • 18 августа 2021

Болезнь певицы сочли "грязным и дешевым пиаром"

Пока певица МакSим продолжает восстанавливаться после больницы дома, некоторые ее коллеги по цеху начали сомневаться в том, что исполнительница действительно тяжело болела. С разоблачением выступила бывшая участница группы "Стрелки" Юлия Беретта.

Беретта рассказала, что сначала искренне переживала из-за здоровья МакSим, но ее пребывание в реанимации затянулось. В результате певица пришла к выводу, что заявления о тяжелой болезни – всего лишь грязный и дешевый пиар.

"Слишком уж все бездоказательно. Поэтому когда ко мне обращались многочисленные СМИ за поддержкой МакSим, я отказалась в этом участвовать. Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остается!" – заявила Беретта в интервью изданию Дни.ру.

Певица не понимает, как можно пиариться на болезни, когда тысячи людей действительно умирают от коронавируса. МакSим она предложила смириться с потерей популярности.

"Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Я понимаю все – тяжелые разводы Максим, уход со сцены, алкогольный период, но есть же и хорошее – две дочки, подаренные судьбой", - заключила Юлия Беретта.

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