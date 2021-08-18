В ОПК заявили о продолжении испытаний Ил-112В после крушения в Кубинке

Работа продолжится на опытных образцах

Летные испытания легкого военного-транспортного самолета Ил-112В продолжатся, будут задействованы опытные образцы. Программа будет выполняться, несмотря на авиакатастрофу в подмосковной Кубинке, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года", - приводит РИА Новости слова источника в ОПК.

Первый опытный образец Ил-112В, который должен заменить в армии советские Ан-26, разбился 17 августа. Самолет выполнял перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в Жуковском. Все три члена экипажа погибли. По предварительным заключениям, причина катастрофы – возгорание правого двигателя с его последующим отказом.

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