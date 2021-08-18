ВОЗ зафиксировала рост числа заражений COVID-19 за неделю

Смертность осталась на прежнем уровне

Всемирная организация здравоохранения заявила о росте числа заражений COVID-19 в мире за прошедшие семь дней. По данным ВОЗ, количество новых случаев на 2% превысило показатели предшествующей недели – коронавирусом заразились более 4,4 миллиона человек.

"Число новых случаев заражения коронавирусом растет на протяжении двух последних месяцев: за неделю (9 - 15 августа) поступили сообщения о более 4,4 млн заразившихся. Эта тенденция в значительной степени связана с увеличением случаев заражения в Западно-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

На 15 августа всего в мире насчитывался 206 714 291 случай инфицирования. Со 9 по 15 августа были выявлены 4 444 632 заразившихся, скончались 66 506 пациентов. Смертность, по данным ВОЗ, осталась на том же уровне, что и на предыдущей неделе.

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