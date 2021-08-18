ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ зафиксировала рост числа заражений COVID-19 за неделю

09:15
  • среда
  • 18 августа 2021

Смертность осталась на прежнем уровне

Всемирная организация здравоохранения заявила о росте числа заражений COVID-19 в мире за прошедшие семь дней. По данным ВОЗ, количество новых случаев на 2% превысило показатели предшествующей недели – коронавирусом заразились более 4,4 миллиона человек.
Число случаев коронавируса в мире превысило 207 миллионов

"Число новых случаев заражения коронавирусом растет на протяжении двух последних месяцев: за неделю (9 - 15 августа) поступили сообщения о более 4,4 млн заразившихся. Эта тенденция в значительной степени связана с увеличением случаев заражения в Западно-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

На 15 августа всего в мире насчитывался 206 714 291 случай инфицирования. Со 9 по 15 августа были выявлены 4 444 632 заразившихся, скончались 66 506 пациентов. Смертность, по данным ВОЗ, осталась на том же уровне, что и на предыдущей неделе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.