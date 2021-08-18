В Хабаровске река вплотную подошла к торговому центру

Непростая ситуация также в Амурской области

Более 27 тысяч человек пострадали от наводнений на Дальнем Востоке. Ущерб, только по примерным оценкам, превысил 14 с половиной миллиардов рублей. Гребень мощного паводка сейчас проходит по Еврейской автономии. А вот Хабаровскому краю и Амурской области самое страшное только предстоит пережить - уровень воды в реках вплотную приблизился к опасным отметкам.

Утреннее построение, и сотрудники МЧС отправляются на уже привычные посты. Пока одни загружают продукты питания для жителей подтопленных поселков, другие готовят резиновые лодки и насосы.

Сейчас основное внимание к Еврейской автономной области. На всех гидропостах уровень воды в Амуре выше опасной отметки. Подтопленными оказались 19 населённых пунктов и более 1000 дачных участков. А в скором времени гребень паводка сместится вниз по течению реки. Тогда под ударом окажется Хабаровский край.

"На подтопленных участках автомобильных дорог продолжается переправа граждан, личного имущества, автомобильной техники, легкового транспорта на плавающих транспортных средствах, а также с привлечением маломерных судов. Обстановка остается сложной, но контролируемой", - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России МЧС России по ЕАО Алексей Таёкин.

Тяжёлую бытовую технику и мебель приходится выносить на руках. Одно неловкое движение, и спасатели рискуют оказаться в топи огородов. Соседи по памяти прокладывают дорогу.

О приближающемся паводке жителей села Корсаково-2 предупреждали заранее. Однако, опасаясь за собственное имущество, некоторые по-прежнему отказываются покидать дома.

Набережная Хабаровска. Река вплотную подошла к известному в городе торговому центру. По словам местных, в подвалах уже стоит вода. От более серьезных затоплений пока спасает возведённая по берегам насыпь.

Непростая ситуация и в соседней Амурской области. Уровень воды в реке всего на пять сантиметров ниже опасной отметки. Местные жители помогают спасателям укреплять дамбы. Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду из жилых домов и с участков. В пункты временного размещения согласились перебраться 67 человек. Остальным ежедневно подвозят продукты питания, питьевую воду и медикаменты.

В селе Владимировка организованы две лодочные переправы для доставки продуктов питания, медикаментов в дома жителям, которые отказались от эвакуации.

А на юге страны жители постепенно возвращаются в свои дома. Устранять последствия разгула стихии в Новороссийске помогают военные. За сутки они успели привести в порядок около 10 дворов. Но работы ещё много. Обрушившийся на Краснодарский край ливень оказался одним из самых мощных с начала сезона.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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