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Армейская авиация подключилась к тушению пожаров в Иркутской области

11:45
  • среда
  • 18 августа 2021

Ситуация напряженная

Минобороны России стянуло дополнительную инженерную технику в Якутию для тушения природных пожаров. Населенным пунктам огонь больше не угрожает, однако в целом ситуация по-прежнему крайне напряженная, сообщает "ТВ Центр".

Пламенем охвачены миллион 300 тысяч гектаров леса. Чтобы остановить распространение, объединённая группировка прокладывает противопожарные полосы, ведёт круглосуточное дежурство на наблюдательных постах. И оказывает помощь жителям пострадавших от огня поселков.

С воздуха за сутки на очаги сбросили почти 300 тонн воды. Армейская авиация подключилась к тушению пожаров и в Иркутской области. Вертолеты Ми-8 совершили несколько вылетов, вместе с наземной группировкой им удалось потушить более шести тысяч гектаров.

Продолжается борьба с огнем в Башкирии и Свердловской области. Едкий дым уже накрыл Екатеринбург, где, к тому же, на несколько дней установилась аномальная жара.

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