Рейтинг Байдена обрушился после событий в Афганистане

В США решение президента о спешном выводе войск называют национальным позором

В Афганистане пришедшие к власти талибы формируют правительство и готовы к международному диалогу. О возможности признания новой власти уже заявили в ЕС. Европа озаботилась и проблемой сотен тысяч новых мигрантов. В США решение президента Байдена о спешном выводе войск и последовавший за этим хаос называют национальным позором. В российском МИДе реакцию мирового сообщества на события в Афганистане назвали шокирующей.

Пятница, 13-е стал последним днем, когда поддержку деятельности президента Байдена выражали больше половины взрослого населения США. Уже в понедельник довольных его работой стало всего 46 процентов - самый низкий рейтинг с момента вступления в должность. А после специального брифинга по Афганистану накануне критиковать главу Белого дома стали даже традиционно поддерживавшие его СМИ. Некогда главный медиаресурс республиканцев телеканал "Фокс-ньюз" поссорился с Трампом во время предвыборной кfмпании. Но теперь позвал его на интервью. И экс-президент не упустил шанса высказать все, что думает о сложившейся ситуации.

"Для Америки наступили ужасные времена. Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. Не знаю, военное это поражение или психологическое, но ничего подобного раньше не происходило. В это просто невозможно поверить. Никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем Джо Байден", - заявил Дональд Трамп.

Миллиарды долларов финансовой поддержки, вооружения - все это, по мнению Трампа, ушло в песок афганских пустынь. Армия страны позорно разбежалась, оставив боевикам военную технику. И эта ситуация будет влиять на международные отношения США на протяжении десятилетий.

Журналисты уже проводят параллели с побегом американских войск из Сайгона в 1975 году. Но тогда война во Вьетнаме закончилась, а в Афганистане сегодня все только начинается. Какую политику будут проводить представители "Талибана" (движение запрещено в России) доподлинно неизвестно, несмотря на все их обещания. А то, что творилось в эти дни в аэропорту Кабула, видел весь мир. Справиться с гуманитарной катастрофой покидающая Афганистан Америка не в состоянии, но все еще пытается оправдаться.

"Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы строили планы, и мы принимаем меры. Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно - я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах", - заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

На самом деле, вывозят в первую очередь своих. В Госдепартаменте сообщили, что уменьшили численность персонала посольства в Кабуле до минимума. Оставшиеся сотрудники и займутся эвакуацией желающих покинуть страну афганцев. Но получат такую возможность далеко не все. Принять беженцев на первом этапе Вашингтон попросил своих сателлитов на Балканах - Косово и Северную Македонию. 20 тысяч человек вроде бы готова принять Великобритания, но пока вопрос решается.

Президент Франции в понедельник сообщил, что не допустит всплеска нелегальной миграции, чем вызвал настоящий гнев Левых активистов, которые заявили, что Эммануэль Макрон позорит страну. Крайне невыгодная ситуация в свете предстоящих в будущем году выборов. Пришлось делать новое заявление. Но вышло как-то философски и неубедительно.

"Быть нацией свободных женщин и мужчин - привилегия, которая является плодом завоеваний. Предшествующие поколения боролись за это, и мы должны обладать силой духа, чтобы продолжать придерживаться этих принципов. Не надо играть словами и путать понятия", - отметил Макрон.

Но дальше всех пошли в странах Балтии. Литва и Эстония объявили, что страна готова принять до 10 беженцев из Афганистана. И то, после обсуждения эта квота может быть уменьшена.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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