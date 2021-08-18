В регионах учителя проходят ревакцинацию

Вакцинация - единственный способ победить пандемию

Организовать производство российского препарата "Спутник V" готовятся за границей. Переговоры по этому вопросу с нашей страной ведёт Эквадор. В Москве ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется. Между тем, в некоторых других регионах, напротив, приходится разворачивать дополнительные койки. Защитить здоровье поможет массовая вакцинация.

Наталья Енина - типичный пациент ковидного госпиталя в Крылатском. Неделю назад резко подскочила температура, пропало обоняние, появилась одышка.

"Пять дней пробыла дома с температурой, потом уже не выдержала, вызвала скорую, привезли, сделали КТ, показало, что у меня 30 процентов поражение легких", - говорит она.

Врачи сумели стабилизировать состояние. Теперь быстро идет на поправку. Но так везет далеко не всем. Коронавирус становится более агрессивным. Стремительно развивается пневмония.

Во временном госпитале, рассчитанном на 1300 коек, сейчас проходят лечение чуть больше 300 пациентов. В Москве пик заболеваемости пройден. Ситуация постепенно стабилизируется. А в некоторых регионах России, напротив, обстановка вызывает сильное беспокойство. В башкирском городе Таймазы приходится разворачивать дополнительные места в ковидной больнице райцентра - она единственная на всю округу. Сюда везут тяжёлых пациентов со всех окрестных сел.

Вакцинация - единственный способ обезопасить тебя и победить пандемию. В преддверии учебного года в Челябинской области делают прививки учителям. Медицинский кабинет открыли прямо в здании школы. Многие преподаватели проходит ревакцинацию.

В Челябинской области учебный год рассчитывают начать в привычном очном режиме, но с гибким графиком посещения занятий, чтобы развести поток учащихся и минимизировать их контакты.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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