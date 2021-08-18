ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В регионах учителя проходят ревакцинацию

12:01
  • среда
  • 18 августа 2021

Вакцинация - единственный способ победить пандемию

Организовать производство российского препарата "Спутник V" готовятся за границей. Переговоры по этому вопросу с нашей страной ведёт Эквадор. В Москве ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется. Между тем, в некоторых других регионах, напротив, приходится разворачивать дополнительные койки. Защитить здоровье поможет массовая вакцинация.
Число случаев коронавируса в мире превысило 207 миллионов

Наталья Енина - типичный пациент ковидного госпиталя в Крылатском. Неделю назад резко подскочила температура, пропало обоняние, появилась одышка.

"Пять дней пробыла дома с температурой, потом уже не выдержала, вызвала скорую, привезли, сделали КТ, показало, что у меня 30 процентов поражение легких", - говорит она.

Врачи сумели стабилизировать состояние. Теперь быстро идет на поправку. Но так везет далеко не всем. Коронавирус становится более агрессивным. Стремительно развивается пневмония.

Во временном госпитале, рассчитанном на 1300 коек, сейчас проходят лечение чуть больше 300 пациентов. В Москве пик заболеваемости пройден. Ситуация постепенно стабилизируется. А в некоторых регионах России, напротив, обстановка вызывает сильное беспокойство. В башкирском городе Таймазы приходится разворачивать дополнительные места в ковидной больнице райцентра - она единственная на всю округу. Сюда везут тяжёлых пациентов со всех окрестных сел.

Вакцинация - единственный способ обезопасить тебя и победить пандемию. В преддверии учебного года в Челябинской области делают прививки учителям. Медицинский кабинет открыли прямо в здании школы. Многие преподаватели проходит ревакцинацию.

В Челябинской области учебный год рассчитывают начать в привычном очном режиме, но с гибким графиком посещения занятий, чтобы развести поток учащихся и минимизировать их контакты.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.