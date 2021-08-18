Перепись населения пройдет с использованием современных технологий

Россиянам не придется приходить на участки

Перепись населения - в ногу со временем. В этом году россияне впервые смогут принять участие в процедуре через интернет на портале Госуслуг.

Теперь гражданам не придется приходить на участки или дожидаться специалистов дома. Для заполнения анкеты подойдет любое устройство с доступом в интернет - смартфон, планшет или компьютер, сообщает "ТВ Центр".

В период проведения переписи нужно будет войти в учетную запись на платформе, выбрать соответствующую услугу и ответить на предложенные вопросы. После завершения система сформирует персональный QR-код - его нужно будет показать переписчику, если он придет - это защитит данные от дублирования.

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