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В Москве стартовал образовательный форум "HR - Future"

12:09
  • среда
  • 18 августа 2021

Он открылся в рамках олимпиады "Я - профессионал"

В Москве в среду стартовал образовательный форум "HR - Future" Финансового университета при правительстве России. Он посвящён сфере управления персоналом.

На одной площадке студенты из разных городов обсуждают актуальные темы. Для них подготовлены лекции, тренинги и мастер-классы. Кроме того, своим опытом делятся ведущие специалисты крупных компаний, сообщает "ТВ Центр".

Форум открылся в рамках олимпиады "Я - профессионал", которая входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Смогут познакомиться, отработать практические кейсы и, самое главное, поучаствовать в различных экскурсиях, сходить к работодателям. Увидеть, как строится работа, непосредственно, на практике", - рассказала проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета Светлана Брюховецкая.

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