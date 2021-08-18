В Москве обсудили вопросы диспансеризации школьников

Из-за ковида было приостановлено проведение осмотров

Вопросы диспансеризации школьников обсудили в Москве за круглым столом в преддверии 1 сентября. Спикеры отметили: из-за непростой эпидемической ситуации большую половину прошлого учебного года школьники провели в дистанционном режиме. При этом из-за распространения коронавируса было приостановлено проведение осмотров, и медики не могли отследить состояние здоровья учеников, сообщает "ТВ Центр".

"Сейчас эти ограничения сняты. У нас есть возможность продолжать проводить диспансеризацию, поэтому с началом учебного года - с нашей стороны, со стороны медиков - мы будем обращать внимание, как все эти условия повлияли на состояние здоровья школьников и делать соответствующие выводы", - отметила главный врач детской городской поликлиники №7, куратор "Совета матерей" ВАО города Москвы Елена Кац.

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