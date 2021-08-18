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Жара и грозы: москвичам посоветовали приготовить зонты

09:47
  • среда
  • 18 августа 2021

Дождь начнется во второй половине дня

Воздух в столице в первой половине дня 18 августа прогреется до 30 градусов. Однако позже к Москве подберется холодный атмосферный фронт, ожидаются ливни с грозами, предупредили синоптики.
Москвичей предупредили о надвигающихся с запада ливнях с грозами

"Сегодня к столичному региону с запада приблизится холодный атмосферный фронт. Под его влиянием во второй половине дня в Москве начнутся дожди и будут греметь грозы. Местами они ожидаются сильными - могут принести до четверти месячной нормы осадков, порядка 20 миллиметров", - сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

До начала ливней воздух в столичном регионе успеет прогреться до плюс 28-30 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться - до 743 миллиметров ртутного столба, что немного ниже московской нормы, передает РИА Новости.

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