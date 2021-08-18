В Приморье стартовал чемпионат по морской робототехнике

Лучшие разработки поступят на вооружение армии

Телеуправляемые водолазы и уникальные подводные аппараты. Во Владивостоке стартовали соревнования по морской робототехнике. Их участники способны опускаться на океанские глубины, составлять 3D-карты морского дна и поднимать на поверхность затонувшие объекты.

Старт на выполнение заданий командам дан. Но перед тем, как опустить на дно огромные аппараты, подводным разведчикам прописывают миссию. Десятки комбинаций цифр на мониторе - пошаговая инструкция для работы.

Первыми на старт выходят автономные необитаемые подводные аппараты. Например, ММТ 300 может погружаться на глубину до 300 метров. С помощью камер, GPS и акустической навигации он получает данные, которые затем преобразуют в 3D карты морского дна. А главное - он передает информацию прямо под водой.

"Буквально недавно этот аппарат участвовал в большом эксперименте фонда перспективных исследований по передаче акустических данных на сверхбольшие расстояния", - рассказал ведущий инженер института проблем морских технологий ДВО РАН Родион Сенин.

Этот аппарат - уникальная разработка военных и ученых. Он спокойно чувствует себя на глубине шесть тысяч метров. Весит почти две с половинной тонны, но двигается, точно рыба в воде.

Подводный аппарат "Клавесин", как кит, испуская фонтан, погружается на дно Амурского залива. Там ему, как и другим подводным аппаратам, за один час и 20 минут нужно выполнить два задания: пройти через коридор, вернуться, обнаружить и главное зафиксировать все подводные объекты.

За подводными исследователями на дно погружают телеуправляемые аппараты. Которые должны не только обнаружить объекты, но и поднять их на поверхность. Такая техника уже не раз применялась на практике в реальных условиях. И практически заменяла работу водолазов.

Соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз" проводятся четвертый год. По их итогам лучшие аппараты будут приняты на вооружение российской армии.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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