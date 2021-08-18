В Приморье стартовал чемпионат по морской робототехнике

Лучшие разработки поступят на вооружение армии
Телеуправляемые водолазы и уникальные подводные аппараты. Во Владивостоке стартовали соревнования по морской робототехнике. Их участники способны опускаться на океанские глубины, составлять 3D-карты морского дна и поднимать на поверхность затонувшие объекты.
Старт на выполнение заданий командам дан. Но перед тем, как опустить на дно огромные аппараты, подводным разведчикам прописывают миссию. Десятки комбинаций цифр на мониторе - пошаговая инструкция для работы.
Первыми на старт выходят автономные необитаемые подводные аппараты. Например, ММТ 300 может погружаться на глубину до 300 метров. С помощью камер, GPS и акустической навигации он получает данные, которые затем преобразуют в 3D карты морского дна. А главное - он передает информацию прямо под водой.
"Буквально недавно этот аппарат участвовал в большом эксперименте фонда перспективных исследований по передаче акустических данных на сверхбольшие расстояния", - рассказал ведущий инженер института проблем морских технологий ДВО РАН Родион Сенин.
Этот аппарат - уникальная разработка военных и ученых. Он спокойно чувствует себя на глубине шесть тысяч метров. Весит почти две с половинной тонны, но двигается, точно рыба в воде.
Подводный аппарат "Клавесин", как кит, испуская фонтан, погружается на дно Амурского залива. Там ему, как и другим подводным аппаратам, за один час и 20 минут нужно выполнить два задания: пройти через коридор, вернуться, обнаружить и главное зафиксировать все подводные объекты.
За подводными исследователями на дно погружают телеуправляемые аппараты. Которые должны не только обнаружить объекты, но и поднять их на поверхность. Такая техника уже не раз применялась на практике в реальных условиях. И практически заменяла работу водолазов.
Соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз" проводятся четвертый год. По их итогам лучшие аппараты будут приняты на вооружение российской армии.
Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram