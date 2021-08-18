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Сергунина: В программе "Московский акселератор" примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности

09:41
  • среда
  • 18 августа 2021

Подать заявки можно до 12 сентября

Стартапы из области транспорта и мобильности смогут до 12 сентября 2021 года подать заявку на участие в треке Transport & Mobility программы "Московский акселератор". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Это уже 11 трек "Московского акселератора". Присоединиться к нему могут стартапы и инновационные компании, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта и анализа больших данных, систем безопасности беспилотников, логистики, обучения и определения эффективности труда", - сказала Сергунина.

Жюри определит 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу. Кандидатам необходим готовый или минимально жизнеспособный продукт, команда, обладающая опытом создания технологий и управления бизнесом, личное участие основателя в программе, а также желание стать резидентом Московского инновационного кластера и соответствие продукта одному из заявленных направлений трека.

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