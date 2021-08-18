ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пилот Нерусин отметил простоту и удобство дистанционного голосования

09:37
  • среда
  • 18 августа 2021

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября

Пилот-инструктор АО "Русские вертолетные системы", москвич Иван Нерусин назвал дистанционный способ голосования наиболее удобным в связи с пандемией коронавируса.

"Дистанционный способ голосования - очень интересное направление, особенно для занимающихся такой сферой деятельности, как авиация. Иногда приходится ездить по командировкам и, соответственно, такой способ голосования очень удобен. Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно", - сказал Нерусин в эфире "Москва 24".

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. На данный момент заявки на онлайн-голосование в Москве подали более 750 тысяч москвичей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Электронное голосование
Электронное голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.