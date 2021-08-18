Пилот Нерусин отметил простоту и удобство дистанционного голосования

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября

Пилот-инструктор АО "Русские вертолетные системы", москвич Иван Нерусин назвал дистанционный способ голосования наиболее удобным в связи с пандемией коронавируса.

"Дистанционный способ голосования - очень интересное направление, особенно для занимающихся такой сферой деятельности, как авиация. Иногда приходится ездить по командировкам и, соответственно, такой способ голосования очень удобен. Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно", - сказал Нерусин в эфире "Москва 24".

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. На данный момент заявки на онлайн-голосование в Москве подали более 750 тысяч москвичей.

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