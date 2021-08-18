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Лесные пожары подобрались к Иерусалиму

11:46
  • среда
  • 18 августа 2021

Тяжелая ситуация также в Марокко и США

Борьба со стихией продолжается в разных регионах мира. В Израиле леса горят всего в десяти километрах от Иерусалима.

По словам пожарных, наиболее крупные очаги возгорания локализованы. Однако огонь угрожает одному из крупнейших медицинских центров страны в пригороде Эйн-Керем, сообщает "ТВ Центр".

В Марокко площадь уничтоженных пожарами земель превысила тысячу гектаров. В огне гибнут вековые сосны и пробковые дубы. Температура воздуха на территории королевства прогрелась до 49 градусов.

Не удаётся взять ситуацию под контроль и за океаном. В Калифорнии площадь лесных пожаров за одни только сутки выросла в два раза. Под угрозой - 15 тысяч домов. В 18 округах штата планируется отключение электричества.

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