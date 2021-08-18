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ФСБ разгромила ячейку террористов в Крыму

10:05
  • среда
  • 18 августа 2021

Задержаны пятеро исламистов

Ячейка запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" разгромлена в Крыму. Появившуюся ранее в СМИ информацию подтвердили в Федеральной службе безопасности. По данным ФСБ, задержаны пятеро исламистов.
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"Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), задержано два главаря и три ее активных участника", - приводит сообщение спецслужбы РИА Новости.

Задержанных обвиняют в распространении террористической идеологии, вербовке местных мусульман. Они, как отметили в ФСБ, вели антиконституционную деятельность, направленную на свержение действующей власти насильственным путем.

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