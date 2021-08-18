Персонал замка поставил под угрозу здоровье 95-летней Елизаветы II

Сотрудник допустил оплошность

У сотрудника замка королевы Великобритании Елизаветы II зафиксировали коронавирус.

Здоровье символа страны оказалось под угрозой после того, как у работника шотландского замка Балморал выявили положительный результат теста. Его незамедлительно отправили домой, а столовую и бар, где он работал, закрыли, пишет издание Express.

В условиях пандемии работники дворца ежедневно сдают тес на ковид, носят маски и не вступают в контакт с 95-летней королевой. На других членов королевской семьи последнее ограничение не распространяется.

Обсуждалась идея, что члены королевской семьи будут сами обслуживать себя во время завтраков, обедов и ужинов. Однако Елизавете II эта затея не понравилась.

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