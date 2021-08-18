Противолодочный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море

"Вице-адмирал Кулаков" прошел пролив Гибралтар

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" присоединится к группировке кораблей Военно-морского флота России. БПК вошел в Средиземное море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", выполняющий задачи дальнего похода, вошел в Средиземное море. Сегодня ночью он прошел пролив Гибралтар. Корабль держит курс в восточном направлении", - говорится в сообщении.

В ближайших планах "Вице-адмирала Кулакова" - остановка в точке якорной стоянки в море Альборан для пополнения запасов. Корабль вышел из главной базы Северного флота города Североморска 28 июня. Он принял участие в Главном военно-морском параде, позже участвовал в командно-штабной тренировке Северного флота в Атлантическом океане, передает "Интерфакс".

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