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18 пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже остаются в больнице

11:03
  • среда
  • 18 августа 2021

Один пассажир в тяжелом состоянии

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса.
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На утро 18 августа в больнице лежат 18 из 24 пострадавших. Один остается в реанимации в тяжелом состоянии. Еще двух перевели з реанимации в палату – их состояние средней тяжести.

Семерых пострадавших перевели из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в отделение сурдологии областной больницы: шестеро в состоянии средней тяжести, один в удовлетворительном состоянии.

Еще восемь пациентов остаются в БСМП №1: семеро в состоянии средней тяжести, один - в удовлетворительном состоянии.

Шесть пассажиров автобуса, которым не потребовалась госпитализация, находятся од контролем врачей из поликлиник, написал Гусев в своем telegram-канале. 

Пассажирский автобус ПАЗ взорвался 12 августа вечером около галереи Чижова в Воронеже. В автобусе в момент ЧП находились 35 человек. Два человека скончались, 24 пострадали. В качестве предварительной версии ЧП в полиции рассматривают неполадки газового оборудования. В СМИ также появилось предположение, что взрыв произошел из-за конфликта перевозчиков.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы переданы в центральный аппарат СКР.

Власти выплатят родным погибших по одному миллиону рублей, тяжело раненным – по 500 тысяч рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее.

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