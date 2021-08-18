В России выявили 20914 новых случаев коронавируса

Вылечились 20713 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20914 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 799 человек, выздоровели 20713 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 1636. В Москве за сутки заболели 1590 человек, в Подмосковье - 1240.

За весь период пандемии в стране выявлен 6663473 случая инфекции. Умерло 172909 пациентов. Выздоровели 5939037 человек.

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