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Вакцинацию иностранных граждан начали в Подмосковье

11:11
  • среда
  • 18 августа 2021

Закуплено 100 тысяч доз "Спутника Лайт"

Восемь врачей-терапевтов и восемь медсестер работают в прививочном пункте, организованном в Едином миграционном центре Московской области. В Подмосковье началась вакцинация иностранных граждан.
По всей России продолжается массовая вакцинация

"На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности.

Под прививочный пункт в миграционном центре выделено специальное помещение с отдельным входом. Как отмечается в сообщении, прививку от коронавируса может сделать любой иностранный гражданин, проживающий на территории Московской области – только надо предварительно записаться. Вакцинация проводится в рабочие дни с 09:00 до 17:00, передает "Интерфакс".

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