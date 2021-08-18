В Москве за восемь лет число выпускников-медалистов выросло в 2,5 раза

Число обладателей медали с каждым годом растет

Почти 9 тысяч столичных выпускников получили медали "За особые успехи в обучении". Медалистом стал каждый восьмой одиннадцатиклассник, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тысячи человек. Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников", - отметила она.

Больше всего медалистов в этом году подготовили школа Центра педагогического мастерства (134 человека), школа №1535 (99 человек) и школа "Покровский квартал" (94 человека).

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