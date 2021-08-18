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Пилот-инструктор: Дистанционный способ голосования самый удобный в пандемию

11:08
  • среда
  • 18 августа 2021

Дистанционный способ голосования - очень интересное направление

Дистанционный способ голосования – наиболее удобный по сравнению с другими в эпоху коронавируса. Такое мнение высказал москвич, пилот-инструктор АО "Русские вертолетные системы" Иван Нерусин.

"В наше время мы часто пользуемся электронными сервисами: госуслуги, оплата коммунальных платежей и тому подобное. Особенно это актуально в связи с пандемией, и такая сфера деятельности, как авиация, когда приходится ездить по командировкам", - сказал Нерусин.

Оценить возможности дистанционного голосования могут не только работники авиационной отрасли. Ранее сообщалось, что отдать свой голос удаленно смогут сотрудники антарктической станции "Новолазаревская", прописанные в Москве.

Зарегистрироваться на онлайн-голосование можно до 23:59 13 сентября. Принять участие в электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru.

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