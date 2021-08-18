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Пугачева отказалась унывать из-за появившихся морщин под глазами

11:21
  • среда
  • 18 августа 2021

Возрастные изменения совсем ее не тревожат

Алла Пугачева опубликовала в своем инстаграме новое селфи крупным планом. В подписи к фото 72-летняя певица пожаловалась на появившиеся морщины под глазами.

Но, судя по всему, возрастные изменения совсем не тревожат Примадонну. Она великодушно разрешила морщинам появляться.

"Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!" - подписала снимок супруга 45-летнего Максима Галкина (авторский стиль сохранен, - прим. редакции).

Муж Пугачевой ответил на ее слова простым смайликом в виде сердца. С восторгом восприняли слова певицы и поклонники.

"Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна!", "Морщинки нормальные только в 150 лет появляются", "Каждая Ваша морщинка ценна и любима нами", - пишут восторженные почитатели творчества Пугачевой.

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