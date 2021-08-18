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В ситуации с пожарами в Якутии наступил перелом

11:34
  • среда
  • 18 августа 2021

Главная причина лесных пожаров - человеческий фактор

Ситуацию с лесными пожарами в Якутии удалось кардинально переломить.

Об этом заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, ситуация, которая сложилась в регионе в этом году уникальна. Сравнить ее можно только с торфянфми пожарами 2010 года в Центральной России.

"Сегодня на оперативном штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили", - сказал замминистра.

Чуприян отметил, что главная причина лесных пожаров – это человеческий фактор.

"Это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По последним данным на территории Якутии действует 139 природных пожара, за сутки ликвидировано 22 пожара на общей площади свыше 105 тысяч гектар. В тушении задействовано 3,6 тысячи человек и 677 единиц техники.

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