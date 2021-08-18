Привитые от COVID-19 россияне смогут получить по 100 тысяч рублей

Постановление уже подписал премьер Мишустин

Этой осенью в России разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса старше 18 лет.

Правила розыгрыша утвердило российское правительство. Акция будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Победителей – одну тысяч человек - определят с помощью алгоритма случайной выборки, каждый получит по 100 тысяч рублей.

О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг. Победителей проинформируют при помощи push-уведомлений, сообщили в кабинете министров.

Выплата призов будет производиться в течение полугода с даты получения уведомления. Деньги переведут на карту "МИР". Реквизиты нужно указать в личном кабинете.

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