ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Привитые от COVID-19 россияне смогут получить по 100 тысяч рублей

11:46
  • среда
  • 18 августа 2021

Постановление уже подписал премьер Мишустин

Этой осенью в России разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса старше 18 лет.

Правила розыгрыша утвердило российское правительство. Акция будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Победителей – одну тысяч человек - определят с помощью алгоритма случайной выборки, каждый получит по 100 тысяч рублей.

О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг. Победителей проинформируют при помощи push-уведомлений, сообщили в кабинете министров.

Выплата призов будет производиться в течение полугода с даты получения уведомления. Деньги переведут на карту "МИР". Реквизиты нужно указать в личном кабинете.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.