ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бежавшего президента Афганистана нашли в Абу-Даби

12:01
  • среда
  • 18 августа 2021

Официального подтверждения информации пока нет

Президент Афганистана Ашраф гани, спешно покинувший страну в воскресенье, находится в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщил в Twitter телеканал "Кабул ньюс", однако официального подтверждения информации пока не поступало.
"Афганистан потерян": в Сенате расследуют действия Белого дома

Ашраф Гани бежал из страны вечером 15 августа, самолет взлетел за несколько часов до того, как боевики запрещенного в России движения "Талибан" вошли в Кабул, не встретив сопротивления. Как заявил экс-президент, он сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития.

Позже появились сообщения, что Гани остановился в Омане, куда прибыл из Таджикистана – по другим данным, из Узбекистана. Бывшего президент сопровождали в аэропорт машины, груженые наличными деньгами, часть даже не поместилась в вертолет, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ашраф Гани
Ашраф Гани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.