Бежавшего президента Афганистана нашли в Абу-Даби

Официального подтверждения информации пока нет

Президент Афганистана Ашраф гани, спешно покинувший страну в воскресенье, находится в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщил в Twitter телеканал "Кабул ньюс", однако официального подтверждения информации пока не поступало.

Ашраф Гани бежал из страны вечером 15 августа, самолет взлетел за несколько часов до того, как боевики запрещенного в России движения "Талибан" вошли в Кабул, не встретив сопротивления. Как заявил экс-президент, он сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития.

Позже появились сообщения, что Гани остановился в Омане, куда прибыл из Таджикистана – по другим данным, из Узбекистана. Бывшего президент сопровождали в аэропорт машины, груженые наличными деньгами, часть даже не поместилась в вертолет, напоминает ТАСС.

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