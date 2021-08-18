Задержан четвертый сбежавший из ИВС в подмосковной Истре

Еще один остается на свободе

Правоохранительные органы задержали четвертого заключенного, сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.

Это Александр Бутнару. Его поймали в одном из поселков Новгородской области, рассказала представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

В настоящий момент решается вопрос по этапированию Бутнару в СИЗО Московской области. Ведется розыск его пособников.

11 августа поймали двух заключенных из пяти - 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. 12 августа третий беглец сдался полиции.

Организатор побега Александр Мавриди все еще скрывается от следствия. Его розыск продолжается.

В ночь на 6 августа из ИВС сбежали пять заключенных - в том числе обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди. МВД России объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

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