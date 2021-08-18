"Спутник Лайт" в Парагвае показал эффективность более 93%

Данные получены от Минздрава страны

Высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% продемонстрировала российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" во время вакцинации населения в Парагвае. Данные Минздрава южноамериканской страны привел Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране", - цитирует сообщение фонда ТАСС.

Отмечается, что статистика применения "Спутника Лайт" в стране показала также высокую степень безопасности вакцины. Эффективность препарата, по данным РФПИ, рассчитывалась на основе анализа данных 320 тысяч жителей Парагвая, привитых "Спутником Лайт" до 30 июля 2021 года.

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