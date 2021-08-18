ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Спутник Лайт" в Парагвае показал эффективность более 93%

12:24
  • среда
  • 18 августа 2021

Данные получены от Минздрава страны

Высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% продемонстрировала российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" во время вакцинации населения в Парагвае. Данные Минздрава южноамериканской страны привел Российский фонд прямых инвестиций.
Попова: пятая российская вакцина на подходе

"РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране", - цитирует сообщение фонда ТАСС.

Отмечается, что статистика применения "Спутника Лайт" в стране показала также высокую степень безопасности вакцины. Эффективность препарата, по данным РФПИ, рассчитывалась на основе анализа данных 320 тысяч жителей Парагвая, привитых "Спутником Лайт" до 30 июля 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.