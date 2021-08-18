Путин назвал ненормальной закредитованность Мордовии

Президент пообещал помочь

Социально-экономическая ситуация в Мордовии – в среду в центре внимания Владимира Путина. Президент по видеосвязи провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы республики Артёмом Здуновым.

Начали беседу с вопросов борьбы с коронавирусом - по словам Здунова, ситуация пока напряженная, но контролируемая. Идет работа по повышению зарплат и созданию новых рабочих мест - для этого власти реализуют 17 крупных инвестпроектов.

Растет пищевая промышленность, строят новые объекты социальной инфраструктуры. Среди новых направлений - развитие киберспорта. Актуальной пока остается проблема с задолженностями - Здунов попросил президента оказать поддержку в этом вопросе, сообщает "ТВ Центр".

"Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, Правительство знает об этом, над этим работаем. Но хотел бы обратить внимание на то, что есть и положительные моменты, на которые нужно опираться и ни в коем случае нельзя их упустить. Не самый большой, мягко говоря, уровень аварийного жилья, хорошая социальная инфраструктура, имею в виду количество школ, которые работают в две смены ‒ их меньше, чем в целом по стране, ‒ количество врачей больше, чем в среднем по стране, на 100 тысяч населения. Что самое главное, в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Ни в коем случае не упускайте эти моменты", - отметил Путин.

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