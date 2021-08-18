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Конно-спортивный клуб "Золотая подкова" обрел новый дом

14:51
  • среда
  • 18 августа 2021

Это "Парк Яуза"

Место для отдыха москвичей вот уже на протяжении 20 лет. Столичный конно-спортивный клуб "Золотая подкова", который находился под угрозой закрытия, обрёл новый дом.

Это стало возможным благодаря совместной активности жителей города и кандидатов от "Единой России", которые проводили пикеты в поддержку сохранения комплекса и искали новое для него место. Кроме того, в защиту конного клуба удалось собрать две с половиной тысячи подписей. Теперь его обитатели переедут в "Парк Яуза", сообщает "ТВ Центр".

"У лошадей и конников появилась новая территория, новый дом. И новое место для того, чтобы поступательно развиваться. Сегодня мы ставим точку в истории угрозы для лошадей, потому что, если бы "Золотая подкова" была бы ликвидирована, то, к сожалению, и животные тоже, скорее всего погибли бы", - отметил журналист Тимофей Баженов.

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