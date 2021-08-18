Сильный ливень накроет Москву через несколько часов

Непогода накроет столицу вечером в среду

МЧС предупредило москвичей о сильном ливне, грозе, граде и порывах ветра до 25 метров в секунду.

Погода испортится после четырех вечера 18 августа и продлится до 10 утра 19 августа, передает "Интерфакс".

В связи с непогодой спасатели рекомендуют снизить скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, обходить рекламные щиты, не прятаться под деревьями.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 18 августа будет в пределах от 27 до 29 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram