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В Роспотребнадзоре оценили риск распространения сибирской язвы в России

13:01
  • среда
  • 18 августа 2021

Это очень серьезное инфекционное заболевание

Опасности распространения выявленной в Китае сибирской язвы по территории России нет.

В ведомстве объяснили, что провинция Шаньси, в которой ранее выявили девять случаев заражения сибирской язвой, не имеет общих границ с Россией. Кроме того, с 1 февраля 2020 года Россия ограничила авиасообщение с Китаем на фоне коронавирусной пандемии, а на всех пунктах пропуска через госграницу действует усиленный контроль.

Таким образом, опасность "распространения" указанного заболевания на территории России практически отсутствует", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сибирская язва - опасное инфекционное заболевание, поражающее кожные покровы, легкие и желудочно-кишечный тракт. Она может передаваться как от животного к человеку, так и между людьми.

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