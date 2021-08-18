Гроза и ветер: москвичей предупредили об опасной погоде

На 19 августа прогноз такой же

Ливень, гроза, град и сильный ветер. Такая погода уже к вечеру придет в столичный регион и сохраниться до четверга, сообщает "ТВ Центр".

При этом в Москве сегодня достаточно жарко. Термометры могут показать 32 градуса, а по области и 33. Но в связи с приближающейся непогодой столичные власти уже попросили рестораторов после 4 часов дня закрыть летние кафе.

Горожанам также надо быть внимательными. Лучше обходить деревья и шаткие конструкции, ведь скорость ветра может достигать до 25 метров в секунду.

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